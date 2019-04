Illedits startet Bezirkstour

Landesrat Christian Illedits (SPÖ) hat am Donnerstag in Mattersburg seine Bezirkstour gestartet. Dabei will er im April alle Bezirkshauptmannschaften besuchen und mit Gemeindevertretern ins Gespräch kommen.

Bei der Bezirkstour sei ihm der Austausch wichtig. Er wolle hören, wie sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Zusammenarbeit zum einen, zum anderen aber auch die Unterstützung vorstellen, so Illedits. „Deshalb werde ich keine Themen dezidiert vorgeben, sondern eigentlich nur informieren und mir anhören, wo eben der Schuh drückt“, sagte Illedits am Donnerstag.

Illedits ist seit der Regierungsumbildung vor rund einem Monat als Landesrat für Gemeindeangelegenheiten, Soziales, Arbeitsmarkt, Integration, Breitband, Sport und die ältere Generation zuständig.