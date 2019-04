Kinder gehen gerne in die Volksschule

Die große Mehrheit der burgenländischen Volksschulkinder geht gerne in die Schule. Das zeigt eine groß angelegte Elternbefragung, deren Ergebnisse Bildungslandesrätin Daniela Winkler am Donnerstag präsentierte.

Die Landesregierung, die Bildungsdirektion und die Pädagogische Hochschule verschickten rund 10.000 Fragebögen, rund 7.000 kamen ausgefüllt zurück. Ein zentrales Ergebnis ist, dass die Eltern mit den Volksschulen überaus zufrieden sind. „Es ist wirklich hervorragend, dass 90 Prozent der Eltern mit der Volksschule zufrieden sind. Das ist nicht selbstverständlich“, sagt Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

Zitz: „Entwicklung in die richtige Richtung“

Die Eltern wurden auch nach speziellen Themen gefragt: „Wie zufrieden sind Sie mit der Ausstattung der Schule? Wie zufrieden sind Sie mit der Unterstützung? Für wie gerecht halten Sie die Beurteilung, die Ihr Kind in der Schule bekommt?“ Über fast alle Bereiche hinweg schneiden die burgenländischen Volksschulen sehr gut ab, so Bildungsdirektor Heinz-Josef Zitz. Die Befragung sei deswegen heuer zum zweiten Mal durchgeführt worden, um nachzuweisen, dass man sich in eine „positive Richtung“ und nicht zurück entwickle, so Zitz.

ORF

Zufriedenheit nimmt mit der Zeit ab

Die Umfrage ergab auch, dass die Zufriedenheit mit den Schulen mit der Zeit abnimmt. In der ersten Klasse sind die Kinder noch sehr gerne, danach bis zur vierten aber immer weniger gerne. Ein ganzes Drittel der Kinder fühlt sich in der Schule überfordert, erklärt Projektleiter Herbert Gabriel von der Pädagogischen Hochschule. „Das ist durchaus ein Thema, dem man in den nächsten Jahren Aufmerksamkeit schenken muss. Was kann man hier tun, dass dies besser wird?“, so Gabriel. Die vorliegenden Daten sollen der Politik nun dazu dienen, Schritte zur Verbesserung zu setzen.