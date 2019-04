Führerschein aus dem Internet - Anzeige

Weil sein eigener Führerschein abgelaufen war, hat sich ein 51-Jähriger im Internet einen „neuen“ bestellt. Mit der gefälschten Lenkerberechtigung geriet der Mann am Mittwoch in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) in eine Kontrolle.

Bei der Kontrolle am Grenzübergang an der B10 handelte er sich prompt eine Anzeige ein, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Der gefälschte Führerschein, der ihm von einem Boten eine Woche nach der Bestellung gebracht wurde, habe ihn 150 Euro gekostet, erzählte der Bulgare den Beamten. Der 51-jährige musste nun ein weiteres Mal in die Tasche greifen und eine Sicherheitsleistung bezahlen. Das gefälschte Dokument wurde konfisziert und Kriminaltechnikern zur Auswertung übergeben.