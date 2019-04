Bank Burgenland sucht Mitarbeiter

Die Bank Burgenland konnte im Vorjahr ihren Gewinn auf mehr als 37 Millionen Euro steigern. Auch deshalb sucht die Bank derzeit wieder Mitarbeiter in allen Bereichen. Wer genommen wird, könnte in rund anderthalb Jahren in der neuen Zentrale in Eisenstadt arbeiten.

Bis zur Fertigstellung der neuen Firmenzentrale in Eisenstadt werden Kunden der Bank Burgenland im Gebäude gegenüber, wo die Grazer Wechselseitige (GRAWE) untergebracht ist, zu der die Bank Burgenland gehört, betreut. Ein Plakat an der Fassade der Bank Burgenland verrät, wie das Geldinstitut in Zukunft aussehen wird.

Eröffnung: Weltspartag 2020

Der ursprüngliche Zeitplan verschob sich nach hinten, am Weltspartag 2020 soll das neue Haus eröffnet werden, so Vorstandsvorsitzender Christian Jauk. Die Kosten für den großen Umbau werden sich im zweistelligen Millionenbereich bewegen, so Jauk.

Immobilienfinanzierung gestiegen

Der Gewinn der Bank lag 2018 bei 37,5 Millionen Euro, jener der GRAWE-Bankengruppe, zu der fünf Banken gehören, bei fast 73 Millionen Euro, womit sich die Bank Burgenland als Spitzeninstitut innerhalb der Gruppe etablierte. Großen Anteil daran haben Finanzierungen von Häusern und Wohnungen, traditionell ein Kerngeschäft der Bank. Die Finanzierung von Immobilien sei 2018 „stark gewachsen“, nicht nur im Burgenland, sondern überall in der „Südachse“ Wien-Graz. Das Wachstum lag bei 17 Prozent, erklärt Jauk.

Mitarbeiter gesucht

Mit dem Erfolg steigt auch der Bedarf an neuen Mitarbeitern. Derzeit sucht die Bank Burgenland 15 Mitarbeiter - und zwar in allen Bereichen, ob im Rechnungswesen oder als Berater in den elf Filialen im Burgenland.