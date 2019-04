Weiterbildung für 300 Handelsangestellte

Unter dem Titel „Qualifizierungsverbund“ sollen im Parndorf Fashion Outlet 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergebildet werden. Umgesetzt wird das Projekt vom Pakt für Beschäftigung des Regionalmanagements Burgenland.

Das Fashion Outlet ist direkt neben dem McArthurGlen Designer Outlet angesiedelt. 72 Geschäfte gibt es dort, 13 davon sind Teil des Qualifizierungsverbundes - konkret betrifft das 300 Angestellte. Ziel ist es, sie in den Bereichen Kommunikation, Kundenbetreuung und Sprachkompetenz zu schulen. Der Fokus soll dabei auf den Kontakt zwischen Angestellten und Kunden gelegt werden, so der stellvertretende Centermanager Marius Gyparis.

Die Kosten für das Projekt betragen 80.000 Euro. Eine Hälfte übernimmt das Parndorf Fashion Outlet, die andere wird aus Mitteln des Pakts für Beschäftigung finanziert. „Für uns ist es wichtig, Menschen in Arbeit zu halten und Menschen in Arbeit zu bringen“, so Dietmar Baurecht vom Regionalmanagement Burgenland (RMB).

Start bereits im April

Vor allem in Branchen wie dem Einzelhandel, sei Weiterbildung ein wichtiges Kriterium, um Menschen in Beschäftigung zu halten, meint Soziallandesrat Christian Illedits (SPÖ). Bessere Qualifizierung erhöhe die Chancen auf einen gesicherten Arbeitsplatz in der Region, so Illedits. Bereits Ende des April soll der erste Kurs für die Angestellten in Parndorf abgehalten werden.

