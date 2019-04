FPÖ setzt weiter auf Sicherheit

Die FPÖ Burgenland wird am 8. September in Raiding einen Landesparteitag veranstalten. Das wurde am Mittwoch bei der Präsidiumsklausur in Stegersbach fixiert. Inhaltlich ging es bei der Klausur um das Thema Sicherheit in allen Facetten.

„Sichere Zukunft Burgenland“ lautete das Motto der FPÖ-Klausur. Das Thema überstrahlte alles: Sicherheit an der Grenze, auf dem Arbeitsmarkt, in der Gesundheitsversorgung und auch in der Wirtschaft, wie Landesrat Alexander Petschnig erläuterte. Das bedeute zum Beispiel, dass man sich als Unternehmer sicher sein kann, einen direkten Zugang zur Politik, zu den Förderstellen und Entscheidungsträgern zu haben, so Petschnig.

ORF

Sichere Mitbestimmung durch mehr direkte Demokratie, fordert FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. Dass es seit 2015 keine landesweite Volksbefragung gab, sei Folge der Gesetzeslage. Auf Landesebene seien nur Angelegenheiten der Verwaltung, nicht aber der Gesetzgebung für Volksbefragungen vorgesehen, deshalb wolle die FPÖ die Landesverfassung und das Volksbefragungsgesetz im Burgenland entsprechend ändern, so Molnar. Auch für eine Senkung der Hürden bei Volksbefragungen und Volksabstimmungen auf Gemeindeebene treten die Freiheitlichen ein.

Tschürtz für Verlängerung der Grenzkontrollen

Die FPÖ Burgenland tritt für eine weitere Verlängerung der zuletzt im November um ein halbes Jahr prolongierten Grenzkontrollen ein. „Wir wollen unbedingt die Verlängerung der Grenzkontrollen, bis die EU-Außengrenzen definitiv gesichert sind“, sagte Landesparteichef und Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz.

Beim Landesparteitag am 8. September wird Tschürtz wieder für das Amt des Landesparteiobmanns kandidieren. Dafür wurde er einstimmig vom Präsidium vorgeschlagen.

Zur Aufforderung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), die FPÖ solle sich von den rechtsextremen Identitären abgrenzen, sagte Tschürtz, er teile die Haltung von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und das bedeute größtmögliche Distanz zu dieser Gruppe.