Jugendschutz per Ampel

Auch an Tankstellen werden Alkohol, Zigaretten oder Internet-Wertbons verkauft. Was an Jugendliche in welchem Alter verkauft werden darf und was nicht, ist aber oft unklar. Darüber informiert jetzt die sogenannte Jugendschutzampel.

Die Jugendschutzampel ist ein Plakat auf dem sensible Produkte, ähnlich wie beim Ampelsystem im Straßenverkehr, mit roten und grünen Punkten gekennzeichnet sind. Die erste Jugendschutzampel wurde jetzt in einem Tankstellenshop in Mariasdorf (Bezirk Oberwart) angebracht, ein 300 Quadratmeter großer Shop in dem von Bier, Wodka und Zigaretten bis hin zu Lottoscheinen alles verkauft wird.

ORF/Kurt Krenn

Hilfestellung für Jugendliche

Die Jugendschutzampel an der Eingangstür solle vor allem für die jugendlichen Kunden eine Hilfestellung sein, sagte Bernhard Dillhof von der Wirtschaftskammer Burgenland. Der Kunde sehe beim Hineingehen in die Tankstelle gleich auf den ersten Blick welche Produkte er kaufen darf und welche nicht. Bier, Wein oder Sekt seien zum Beispiel bis zum Alter von 16 Jahren verboten und daher rot hinterlegt. Auch Lotto, Toto oder Rubellose seien bis zum Alter von 16 Jahren verboten und erst danach grün markiert, so Dillhof.

ORF/Kurt Krenn

Eine Initiative, die sehr zu begrüßen sei, so Jugendlandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Der Jugendschutz sei ein sehr wichtiges Thema. Man müsse darauf achten, dass die Kinder und Jugendlichen vor Alkohol und vor allem vor dem Rauchen geschützt werden. Gerade die Tankstellen seien ein wichtiger Ort, wo man auf das Thema Jugendschutz achten kann. Es sei wichtig, dass die Jugendlichen die Spielregeln kennen, so Winkler.

Erleichterung für Kunden und Mitarbeiter

Den Tankstellenshopbetreibern werde durch diese einfach gestaltete Jugenschutzampel die Arbeit im Verkauf wesentlich erleichtert, sagte Tanja Stöckl, die Obfrau der Fachgruppe Tankstellen in der Wirtschaftskammer. Wenn etwas bildhaft präsentiert werde, dann sei das sowohl für die Konsumenten als auch für die eigenen Mitarbeiter viel einfacher, so Stöckl. Im Burgenland gibt es derzeit 146 Tankstellen, rund 90 davon betreiben auch einen Verkaufsshop.

Link: