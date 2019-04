Wählerverzeichnisse für Europawahl liegen auf

Am Dienstag ist ein Stichtag für die Europawahl am 26. Mai: Ab sofort bis 11. April liegen in den Gemeindeämtern die Wählerverzeichnisse zur Einsichtnahme auf. Am 2. Mai wird feststehen wer wo wahlberechtigt ist.

Bei der Europawahl sind österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wahlberechtigt, aber auch EU-Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in Österreich ab einem Alter von 16 Jahren. Die Wählerverzeichnisse liegen seit Dienstag auf den Gemeindeämtern auf. Sie können bis 11. April eingesehen und auch beeinsprucht werden. Am Donnestag muss die Landeswahlbehörde eine vorläufige Zahl der Wahlberechtigten an das Innenministerium melden.

Unterschriften sammeln bis 12. April

Am 12. April endet die Frist für das Unterschriftensammeln für die EU-Wahl-Kandidatur. Dieser Stichtag ist vor allem für die kleinen Listen wichtig. 2.600 Unterstützungserklärungen werden benötigt, die KPÖ will zum Beispiel antreten.

Den im Parlament vertreten Parteien reichen die Unterschriften von einem EU- oder von drei Nationalratsmandataren für die Kandidatur. Fünf Parteien haben auch Burgenländerinnen und Burgenländer auf ihrer Kandidatenliste.

Sagartz auf ÖVP-Liste

Auf der ÖVP-Liste ist Klubobmann Christian Sagartz auf Platz sieben gereiht, wobei einzig die Zahl der Vorzugsstimmen über die Vergabe der Mandate entscheiden wird. Die ÖVP stellt derzeit fünf der 18 österreichischen Abgeordneten, so wie auch die Sozialdemokraten - mehr dazu in Sagartz kämpft bei EU-Wahl um Vorzugsstimmen.

Dax und Herr auf SPÖ-Liste

Aussichtsreichster Kandidat der SPÖ Burgenland ist Landesgeschäftsführer Christian Dax auf Platz sieben der roten Liste. Auf Platz sechs kandidiert Julia Herr aus Sigleß (Bez. Mattersburg), die Chefin der Sozialistischen Jugend - mehr dazu in EU-Wahlliste mit Herr und Dax abgesegnet.

Graf auf blauer Liste

Auf Platz sieben der blauen Liste ist Josef Graf gereiht, der Spitzenkandidat der FPÖ Burgenland. Die Freiheitlichen stellen derzeit vier EU-Abgeordnete - mehr dazu in EU-Wahl: Graf auf FPÖ-Listenplatz Nummer sieben.

Die übrigen Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Burgenland haben nur sehr theoretische Chancen auf einen Einzug ins Europaparlament. Die grüne Gemeinderätin von Pinkafeld (Bez. Oberwart) Mirjam Kayer ist auf Platz neun gereiht - mehr dazu in EU-Wahl: Kayer grüne Spitzenkandidatin. Aus Pinkafeld stammt auch der einzige NEOS-Gemeinderat Eduard Posch. Er kandidiert auf Platz 13.

Link: