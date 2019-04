Genussgipfel auf Burg Schlaining

Die Genussinitiative Erlebnisparadies Südburgenland hat zum Genussgipfel auf Burg Schlaining geladen. Erstmals veranstaltete der Verein dabei ein Netzwerktreffen für seine Mitgliedsbetriebe.

Der Tenor beim ersten Genussgipfel auf der Burg Schlaining (Bez. Oberwart) lautete: „Es ist viel passiert, aber es gibt auch viel zu tun“. Auf Initiative des Vereins „Erlebnisparadies Südburgenland“ trafen 61 Mitgliedsbetriebe zusammen. Obmann Tom Wachter will das Zusammenspiel der Betriebe künftig weiter verbessern. Es gebe im Südburgenland gute Produkte und jeder Betrieb habe dasselbe Ziel, nämlich die Produkte zu verkaufen. Das Netzwerktreffen solle zeigen, dass „man sich gegenseitig helfen kann“, erklärte Wachter.

ORF

Künftige Herausforderungen meistern

Den Verein „Erlebnisparadies Südburgenland“ (vormals „Südburgenland - Ein Stück vom Paradies“) gibt es seit zehn Jahren. In dieser Zeit konnte die Zahl der Mitgliedsbetriebe fast verdoppelt werden - von 38 auf 61 Betriebe. Die Kontinuität der Öffnungszeiten, Leute zu erreichen, die weiter weg wohnen und die Digitalisierung seien Herausforderungen, die es zu meistern gelte, so der Tourismusexperte Martin Ochsenhofer.

Berlakovich: Trend zu Nischenprodukten fördern

Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich will in der Genussregion den Trend zu Nischenprodukten fördern. Man wolle Betriebe motivieren, dass sie neue Produkte im Burgenland entstehen lassen - wie etwa Kaviar oder Artischocken, beides Produkte, die es bereits gibt. Seitens der Landwirtschaftskammer wolle man die Betriebe begleiten, damit das Risiko kalkulierbarer ist und „gleichzeitig etwas Neues entsteht“, so Berlakovich.

Link: