Uhudler weiter nur im Burgenland erlaubt

Der grüne Europaabgeordnete Thomas Waitz ist mit seinem Antrag, das in der EU bestehende Anbauverbot für den Uhudler zu kippen, nicht durchgekommen. Der Agrarausschuss des EU-Parlaments stimmte dagegen.

Für das Burgenland und Teile der Steiermark gilt derzeit eine Ausnahmeregelung für den Anbau von Uhudlersorten. Im Burgenland ist die Neuauspflanzung der derzeit zehn legalen Rebsorten im Landesgesetz geregelt. Im restlichen EU-Raum ist deren Anbau verboten. Der Bio-Bauer und grünen Europaabgeordnete Thomas Waitz wollte ursprünglich das Anbauverbot für die Uhudlersorten im gesamten EU-Raum kippen.

Kompromissantrag abgelehnt

Waitz brachte dann allerdings einen Kompromissantrag ein. Dieser hätte vorgesehen, dass Länder mit einer Tradition um Ausnahmen ansuchen könnten. Durchgesetzt haben sich aber Frankreich und andere südliche Länder, die dies nicht wollten, so Waitz. Dass der Uhudler andere Weinmarken bedrohe, wies Waitz als „Unsinn“ zurück. Endgültig müsse diese Frage dann das neue EU-Parlament nach der Wahl entscheiden, so Waitz.

ORF

Rund 70 Hektar Anbaufläche

Insgesamt wird im Burgenland eine Fläche von mehr als 70 Hektar mit den derzeit zehn legalen Sorten bewirtschaftet, vor allem in den Bezirken Jennersdorf und Güssing. Im Jahr 2017 wurden rund 450.000 Flaschen produziert. Außerdem darf der Uhudler derzeit noch auf einer Fläche von 40 Hektar in der Steiermark angebaut werden. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern.

