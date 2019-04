Studie: Burgenland bekanntestes Weingebiet

In der Wiener Hofburg hat Wein Burgenland am Montagabend zur Weinpräsentation geladen. Das vergangene Jahr gilt als erfolgreich, nicht zuletzt, weil eine Studie das Burgenland als bekanntestes Weinbaugebiet Österreichs ausweist.

Eine von der Österreich Wein Marketing GmbH in Auftrag gegebene Studie hat das Image der österreichischen Weinbaugebiete untersucht. Das Ergebnis: fast jede zweite Auskunftsperson denkt bei den österreichischen Weinbaugebieten spontan an das Burgenland, das vor allem mit Rotwein in Verbindung gebracht werde, sagte Wein Burgenland Geschäftsführer, Christian Zechmeister.

Vor allem für Rotweine bekannt

78 Prozent würden angeben, dass das Burgenland am besten Rotwein machen könne. Eine große Mehrheit sage, dass das Burgenland die besten Rotweine Österreichs habe. Da habe man sich ein klares Kompetenzfeld erachtet, so Zechmeister. Vergangenes Jahr habe die optimale Mischung aus Regen und Sonne dazu geführt, dass man mit Anfang August so früh wie noch nie geerntet hat.

Der Weinjahrgang sei wirklich ein toller. Das sei auch eine entsprechende Herausforderung für alle Winzer, damit man das auch dementsprechend gut verkauft und so die Wertschöpfung eine hohe ist, sagte der Präsident des Burgenländischen Weinbauverbandes, Andreas Liegenfeld. Besonders erfolgreich ist im Vorjahr die Rotweinernte ausgefallen, so der Obmann der Wein Burgenland, Matthias Siess.

750 Weine präsentiert

Durch die frühe Reife seien die Rotweine sehr reif geworden. Das sei auch spät reifenden Sorten, wie etwa dem Blaufränkisch, sehr zu gute gekommen. Die hätten davon profitiert. Agrarlandesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) sprach von einer Erfolgsgeschichte. Die Qualität der burgenländischen Weine sei weit über die Grenzen des Burgenlandes hinaus bekannt. Hier habe sich ganz klar gezeigt, dass es richtig gewesen sei auf Qualität zu setzen, anstatt auf Quantität, so Eisenkopf. Insgesamt wurden am Montag rund 750 Weine von 150 Winzerinnen und Winzern präsentiert.

