Benedek-Kaserne: Soldatenunterkunft fertig

Die Benedek-Kaserne in Bruckneudorf wird seit einiger Zeit sukzessive saniert. Jetzt wurde ein Kreuzbau fertiggestellt. Es handelt sich um eine Unterkunft für Soldaten. In die Renovierung wurden vier Millionen Euro investiert.

112 Soldaten können in dem Kreuzbau untergebracht werden. Insgesamt gibt es in der Kaserne Bruckneudorf vier dieser Unterkünfte. Drei davon sind nun bereits saniert. Ziel sei es jedenfalls, die Unterkünfte an die heutigen Anforderungen anzupassen, sagt der Militärkommandant des Burgenlands, Gernot Gasser.

Mario Knipfer/Bundesheer

Raumaufteilung war nicht mehr zeitgemäß

„Das Gebäude hat mittlerweile fast 40 Jahre auf dem Buckel. Es war zwar noch in einem durchaus brauchbaren Zustand, aber es war von der Raumaufteilung, von den Raumgrößen, von der Verkabelung her nicht mehr zeitgemäß. Wir wollen, dass die Berufsunteroffiziere, die hier ihre Kurse ableisten, auch die dementsprechende Infrastruktur vorfinden, um auch dementsprechende gute Kursleistungen absolvieren zu können“, so Gasser.

Mario Knipfer/Bundesheer

Mario Knipfer/Bundesheer

Konkret wurde die Bettenanzahl in den einzelnen Zimmern verringert und jedes Zimmer hat nun auch ein Bad. Es gibt auch neue Aufenthaltsräume und der Bau ist jetzt komplett wärmegedämmt, was die Heizkosten deutlich senkt.

Mario Knipfer/Bundesheer

Nächstes Jahr wird der vierte Kreuzbau saniert. Danach sollen ein neues Wirtschaftsgebäude und ein Biomasseheizwerk errichtet werden. Bis jetzt wurden in die Sanierung der Kreuzbauten in der Kaserne 11,4 Millionen Euro investiert.

