Nach LRH-Bericht: LSZ organisiert sich neu

Der Landesrechungshof überprüfte im Vorjahr die Landessicherheitszentrale im Zeitraum von 2011 bis 2016 und kam zu einem Ergebnis. Empfohlen wurde die Neuaufstellung der Unternehmensstruktur.

Die Mängelliste, die der Burgenländische Landesrechnungshof BLRH zusammengefasst hat, ist lang. Kritisiert wurde unter anderem, dass es keine rechtskonformen Dienstverträge gibt, außerdem seien die Gehaltsschemata unklar und das Zeiterfassungssystem fehle - mehr dazu in LRH kritisiert Landessicherheitszentrale.

Kompetenzen klar geregelt

Innerhalb eines Jahres wurde nun die Unternehmensstruktur der Landessicherheitszentrale LSZ neu aufgestellt, sagte LSZ-Geschäftsführer Christian Spuller. Man habe ein Organigramm oder eine Organisation entwickelt, die nun klare Aufgabenbereich und Verantwortlichkeiten habe. In der Vergangenheit habe es zwei Prokuristen, einen Geschäftsführer oder auch zwei Leitstellenleiter, die gleichzeitig auch Technikleiter waren, gegeben. Da seien einfach die Kompetenzen nicht klar gewesen und das habe man nun sortiert, so Spuller.

ORF

Sturmwarn- und Sirenenanlagen werden erneuert

Insgesamt hat der Landesrechnungshof 79 Empfehlungen vorgeschlagen. Von diesen habe man laut Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) bereits 59 umgesetzt. Nun gehe es darum in Sicherheitssysteme zu investieren, so Tschürtz. Das seien wichtige Maßnahmen die man treffen müsse. In den kommenden zwei Jahren wolle man alles umsetzen, damit die LSZ wirklich reibungslos funktioniere, sagte Tschürtz.

So sollen in den kommenden zwei Jahren die Sturmwarnanlagen rund um den Neusiedler See sowie auch die Sirenensteuerungen der Freiwilligen Feuerwehren modernisiert werden. Außerdem plant die LSZ weitere Verbesserungen in der Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern, wenn es etwa um Bettenkapazitäten geht. Die Landessicherheitszentrale ist als Privatwirtschaftskörper organisiert. Beteiligt sind das Land Burgenland mit 60 Prozent, der Landesfeuerwehrverband Burgenland mit 20 Prozent, der Rot-Kreuz-Landesverband Burgenland mit 19 Prozent sowie der Arbeitersamariterbund Burgenland mit einem Prozent.

