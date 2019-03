Rechnungsabschluss einstimmig beschlossen

Der Gemeinderat von Neusiedl am See hat den Rechnungsabschluss 2018 beschlossen. Der Beschluss sei erstmals einstimmig erfolgt, heißt es in einer Presseaussendung der Stadtgemeinde.

Trotz einer Investitionssumme in der Höhe von rund 800.000 Euro konnte im Vorjahr ein positives Ergebnis ohne weitere Schuldenaufnahme erzielt werden. Insgesamt sei der bestehende Schuldenstand um 2,9 Millionen Euro reduziert worden.

Stadtgemeinde Neusiedl am See

Der Rechnungsabschluss 2018 weist laut Stadtgemeinde Neusiedl am See im ordentlichen Haushalt Einnahmen in der Höhe von rund 18,4 Millionen Euro und Ausgaben in der Höhe von rund 16,8 Millionen Euro aus. Auch im heurigen Jahr werde der Fokus neben dem weiteren Schuldenabbau auch auf dem Straßenbau und dem Start wichtiger Projekte liegen, kündigte Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) an.