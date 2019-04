EU-Projekt soll Ökotourismus ankurbeln

„NatureTourNet - Donauraum und Steppensee: Zeit für Natur“ heißt ein neues EU-Interreg-Projekt mit fünf burgenländischen und slowakischen Partnern. Dabei geht es darum, neue grenzüberschreitende Angebote für den Ökotourismus zu schaffen.

Naturtourismus kennt keine Grenzen. Das ist der Grundgedanke des neuen Interreg-Projekts „NatureTourNet“ mit der Slowakei. Projektpartner im Burgenland sind der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, das Regionalmanagement Burgenland mit den zwei nördlichen Naturparken und die Neusiedler See Tourismus GmbH. Natur- und Naturtourismusexperten auf beiden Seiten der Grenze wollen sich vernetzen.

ORF

Gute Voraussetzungen

Die Region rund um den Neusiedler See sowie in der Slowakei das Landschaftsschutzgebiet Donauauen, Große und Kleine Schüttinsel sollen gemeinsam vermarktet werden. Die Voraussetzungen seien günstig, sagt Nationalpark-Direktor Johannes Ehrenfeldner. „Weil auf großen Strecken die Natur noch sehr intakt ist. Das sieht man an unserem Beispiel und auch am Beispiel der Donauauen“, so Ehrenfeldner.

ORF

Ein Schwerpunkt ist die Aus- und Weiterbildung der Naturführer. Sie helfen den Gästen und weisen sie auf die Besonderheiten der Region hin. In Zukunft sollen sie auch über die Naturerlebnisse auf der anderen Seite der Grenze Bescheid wissen, erklärt Thomas Böhm vom Regionalmanagement Burgenland. Die Zielsetzung sei am Ende des Projektes neue, buchbare, naturtouristische Angebote auf beiden Seiten der Grenze zu haben und das grenzüberschreitend.

85 Prozent EU-Förderung

Das Projekt läuft bis September 2021, hat ein Budget von rund 694.000 Euro und wird zu 85 Prozent von der EU finanziert. Fast die Hälfte des Geldes fließt ins Burgenland.