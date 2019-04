Schilfernte: Geringe Menge, hohe Nachfrage

Die Schilfernte auf dem Neusiedler See ist abgeschlossen und die Schilfschneider ziehen eine gemischte Bilanz. Während die Erntemenge geringer als in den vergangenen Jahren ausfallen dürfte, ist die Nachfrage nach Schilf deutlich gestiegen.

Von Mitte November bis 15. März dauert die Schilfernte alljährlich auf dem Neusiedler See. Die Wetterbedingungen waren in der heurigen Saison zwar sehr gut, mit der Erntemenge könne man aber nicht zufrieden sein, sagt Schilfschneider Erwin Sumalowitsch. „Die Menge lässt ein wenig zu wünschen übrig. Warum das so ist, wissen wir eigentlich auch nicht. Wir glauben, dass das die Trockenheit ist, die sich bemerkbar macht. Der Hektarertrag lag etwa bei 60 Prozent des Vorjahres“, bilanziert Sumalowitsch.

ORF

Das geschnittene Schilf wird nun gelagert. Während des Sommers wird es dann zu Bündeln verarbeitet. Der Großteil des Schilfrohrs wird exportiert - in vielen Ländern wird es als Baumaterial und für die Wärmegewinnung genutzt.

Probleme in China

„Die Holländer, die Deutschen, die Engländer - das sind unsere Hauptabnehmer. Das ist nach wie vor so. Was wir heuer bemerken, ist, dass die Nachfrage überaus groß ist. Wir waren jetzt ja praktisch ein paar Jahre nicht vorhanden, weil die Chinesen uns alles aus der Hand genommen haben. Und anscheinend dürfte sich da etwas geändert haben - offenbar haben die eine Missernte gehabt. Auf jeden Fall ist die Nachfrage gegenüber den anderen Jahren wieder extrem hoch“, so Sumalowitsch.

ORF

Denn in den vergangenen Jahren habe die Konkurrenz aus China den Markt mit ihrem um etwa die Hälfte billigeren Schilf beherrscht, sagt Sumalowitsch. „Die haben 70 bis 80 Prozent vom Markt einkassiert in den letzten sieben bis acht Jahren“. Und angesichts der Preisentwicklung der letzten Jahre sei die Stimmung unter den wenigen verbliebenen Schilfschneidern, denkbar schlecht.