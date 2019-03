Verzögerung bei Trinkwasserprojekt

Der Wasserleitungsverband nördliches Burgenland und die Soproner Wasserwerke haben ein EU-Projekt zur gemeinsamen Trinkwasserversorgung geplant. Aus Ungarn gibt es jedoch kein grünes Licht und das hat auch Auswirkungen auf das Burgenland.

Auf burgenländischer Seite sind die Arbeiten für die Ringwasserleitung fertig. Es fehlt bei nur ein kurzes Anschlussstück von Rohrbach über Loipersbach und Schattendorf (alles Bezirk Mattersburg) in das ungarische Leistungsnetz, erklärt WLV-Obmann Gerhard Zapfl. Dieses Teilstück werde ohne definitive Zusage der ungarischen Partner derzeit nicht errichtet, sagt Zapfl.

ORF

„Die Investition, die notwendig ist, ist WLV-politisch nicht vertretbar, weil auf ungarischer Seite zur Zeit keine Entscheidung getroffen ist. Das bedeutet: Wenn von ungarischer Seite grünes Licht kommt, dass die Leitungen gebaut werden, kann der Wasserleitungsverband auch damit beginnen und Investitionen tätigen“, so Zapfl. Die Gemeinde Schattendorf würde gerne auf der Wasserleitungsstraße zwischen Loipersbach und Schattendorf einen Radweg errichten. Nur wegen eines Radweges könne der Wasserleitungsverband den Weiterbau nicht durchführen, sagt Zapfl.

ORF

„Wenn hier zum Beispiel Infrastrukturprojekte, wie ein Radweg oder ähnliches errichtet werden sollen, dann kann von unserer Seite nur gesagt werden: Macht es, weil wir von unserer Seite keinen Zeithorizont abschätzen können. Jedoch können wir im Vorfeld keine Vorleistung erbringen für ein Projekt, das vielleicht von ungarischer Seite in der Form nicht realisiert wird“, so Zapfl.

Entscheidung fällt in Budapest

Die Wasserwerke Sopron würden nach wie vor hinter dem Bau des Ringschlusses von Schattendorf über Sopron nach Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) stehen, wird immer wieder beteuert. Letztendlich liegt aber die Entscheidung bei der ungarischen Regierung in Budapest, ob gebaut wird oder nicht und auch ein Zeithorizont über ein Ja oder Nein ist nicht in Sicht.

