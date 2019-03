Evangelischer Bischof: Kandidaten fix

Am 4. Mai wählt die evangelisch-lutherische Kirche in Österreich einen neuen Bischof. Die Nominierungsfrist ist nun abgelaufen. Es bleibt bei den drei bisher bekannten Kandidaten, einer von davon hat Bezug zum Burgenland.

Bei der Wahl am 4. Mai treten der frühere Diakonie-Direktor und jetzige Geschäftsführer der Diakonie Bildung Michael Chalupka, der Pfarrer und oberösterreichische Senior Andreas Hochmeir und der Kärntner Superintendent Manfred Sauer an.

Sauer wurde in Bernstein (Bezirk Oberwart) geboren und wuchs dort auf, 1979 maturierte er am Gymnasium Oberschützen - mehr dazu in Evang. Bischof: Drei Kandidaten im Rennen.

