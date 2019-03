Lena Grabowski stellt Österreichrekord auf

Die Parndorfer Schwimmerin Lena Grabowski hat über 200 Meter Rücken einen neuen Österreichischen Rekord aufgestellt. Die Zeit der 16-Jährigen betrug 2:11,64 Minuten.

Grabowskis Zeit bedeutet auch das Limit für die Weltmeisterschaft. Sie schwamm die Zeit bei den ungarischen Schwimm-Meisterschaften in Debrecen und wurde mit damit Dritte.

Sportpool

Auch Guttmann mit persönlicher Bestzeit

Auch die Schwimmerin Elena Guttmann aus Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) stellte in Debrecen über 200 Meter Brust eine neue persönliche Bestleistung auf: Die 17-Jährige schwamm 2:32,47 Minuten.