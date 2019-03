Podiumsdiskussion zur Haydnstrategie 2025

Unter dem Motto „Bist du Haydn“ sind am Freitag in einer Podiumsdiskussion im Eisenstädter Joseph Haydn Konservatorium erste Zwischenergebnisse der neuen Haydnstrategie 2025 präsentiert worden.

Mit der Haydnstrategie 2025 soll eine starke werbewirksame Marke „Haydn“ für das Burgenland geschaffen werden. Bereits Ende Februar sind Experten-Arbeitsgruppen gebildet worden, die sich unter anderem mit den Themen Haydn-Forschung, Haydn-Pflege sowie Haydn als Wirtschafts- und Tourismusfaktor oder auch als PR-Magnet auseinandersetzen.

Verschiedene Ansätze für Vermarktung

Die Konzepte reichen von gemeinsamen Vermarktungsplattformen über länderübergreifende Tourismuskonzepte bis hin zu Angeboten für Kinder und Jugendliche. Auch die Bevölkerung ist aufgerufen worden ihre Ideen abzugeben, so die Leiterin der Kulturabteilung des Landes, Claudia Prieber. Man sei sehr begeistert wie viele Eingabe es gegeben hätte.

Mehr als 30 Ideen aus der Bevölkerung gesammelt

Es seien in kürzester Zeit mehr als 30 hochqualitative Vorschläge gewesen und zwar von der Konzeption von Theaterstücken bis hin zu Vermittlungsstrategien für Haydns Werke aber auch pragmatische, alltagsbezogene Haydn-Thematiken, etwa ein Haydn-Kreisverkehr, eine Kutschenfahrt, einen Marathon oder ein Radweg. Es habe schon sehr viel Interaktivität auf dieser Plattform gegeben, sagte Prieber. Was konkret umgesetzt werden soll, wird in den nächsten Tagen in Arbeitsgruppen diskutiert.

