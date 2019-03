AK-Wahl: FSG im Wahlkampffinale

Bis kommenden Dienstag können Arbeitnehmer ihre Interessensvertretung in der Arbeiterkammer Burgenland wählen.Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) hat am Freitag Bilanz über ihren bisherigen Wahlkampf gezogen.

Ziel der FSG im Wahlkampf war es, so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erreichen wie möglich. Mit Plakaten und Foldern wurde auf die Inhalte aufmerksam gemacht. Insgesamt wurden 78.000 Briefe im Wahlkampf verschickt, 180.000 Geschenke verteilt und Betriebe besucht.

ORF

Bei der AK- Wahl treten insgesamt vier Listen an: Neben der FSG treten die ÖVP-Arbeitnehmer, die Freiheitlichen Arbeitnehmer und die Alternativen, Grünen und Unabhängigen Gewerkschafterinnen an.

Ein Hauptanliegen der FSG ist das Thema Arbeitszeit: Es sei wichtig, „gegen einen 12-Stunden-Tag aufzutreten, aber auch für die Einführung einer sechsten Urlaubswoche sowie für den Rechtsanspruch auf eine Viertagewoche, damit man mehr Zeit für Regeneration hat. Wenn es um gerechten Lohn geht, dann geht es um mindestens zehn Euro in der Stunde für jede Arbeit. Das heißt: 1700 Euro Mindestlohn im Monat“, so FSG-Spitzenkandidat Gerhard Michalitsch.

ORF

Wichtig ist Michalitsch auch der Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping. Die gesamte Themenpalette der FSG soll bei der ersten AK-Vollversammlung eingebracht werden. Gewählt werden kann bei der AK-Wahl noch insgesamt fünf Tage lang, und zwar in den Betriebssprengeln, per Wahlkarte, oder in den AK-Wahllokalen in den Bezirken.

Links: