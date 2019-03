Prozess nach schwerem Alko-Unfall in Eisenstadt

Die Weihnachtsfeier einer Elektrofirma endete Anfang Dezember mit einem schweren Verkehrsunfall in Eisenstadt. Ein 25-jähriger Alko-Lenker prallte mit seinem voll besetzen Pkw gegen einen Baum. Am Freitag stand er vor Gericht.

Der 25-jährige Mann musste sich am Landesgericht Eisenstadt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. „Ich habe Glühwein getrunken und etwa fünf bis sechs Bier“, sagte der Mann. Nach einer Weihnachtsfeier wollte er gemeinsam mit vier seiner Kollegen in eine Disco in Eisenstadt fahren, auf dem Weg dorthin kam es zu dem schweren Unfall - mehr dazu in Planquadrat: Zwei Unfälle mit Alkolenkern.

Mit 1,28 Promille über Schneefahrbahn gerast

Der 25-Jährige soll in der Nacht, bei winterlichen Fahrverhältnissen mit seinem voll besetzen Pkw mit 120 Stundenkilometern durch das Ortsgebiet gerast sein - mit 1,28 Promille Alkohol im Blut, wie später ein Alkotest ergeben sollte. Der Mann kam von der Straße ab und prallte gegen mehrere Jungbäume. Der Lenker sowie drei Personen wurden schwer, ein weiterer Mitfahrer leicht verletzt.

Einer der Arbeitskollegen des Mannes zog sich unter anderem eine schwere Gehirnerschütterung, Platzwunden am Kopf und im Gesicht sowie Serienrippenbrüche zu. Außerdem hat er unmittelbar danach und als Folge des Unfalls einen Schlaganfall erlitten. Der 37-Jährige kann nun nicht mehr schreiben oder arbeiten. Er musste erst mühsam wieder das Gehen lernen und wurde erst vor einer Woche aus dem Krankenhaus entlassen.

Sieben Monate bedingt und Geldstrafe

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte geknickt und geläutert. Ihm wurde nach dem Unfall der Führerschein für acht Monate abgenommen. Er habe sich bei allen Beteiligten entschuldigt und sei nach wie vor mit seinen Ex-Kollegen befreundet. Bei der Urteilsverkündung betonte der 25-Jährige, dass es ihm leid tue und dass soetwas nie wieder vorkommen werde.

Die Richterin verurteilte den Mann zu sieben Monaten bedingter Freiheitsstrafe sowie zu einer unbedingten Geldstrafe von 6.000 Euro. Außerdem muss er dem 37-jährigen Ex-Kollegen 5.000 Euro zahlen. Der Angeklagte nahm das Urteil an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.