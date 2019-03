Zeitumstellung: Eine Stunde kürzer schlafen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Der Stundenzeiger wandert von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr. 2021 könnte damit Schluss sein: Das EU-Parlament hat für ein Ende der Umstellung gestimmt.

In Eisenstadt ist die Sonne am Samstag um 5.38 Uhr aufgegangen. Am Sonntag findet der Sonnenaufgang wegen der Umstellung auf Sommerzeit erst eine knappe Stunde später statt. Es bleibt also in der Früh länger dunkel - dafür am Abend länger hell. In Eisenstadt geht die Sonne dann erst um 19.20 Uhr unter, Ende Juni um knapp 21.00 Uhr.

Längere Abende sind wohl auch der Grund, warum sich die Mehrheit der Teilnehmer einer EU-weiten Umfrage für die ewige Sommerzeit ausgesprochen hat. Auch die österreichische Bundesregierung vertritt diesen Standpunkt.

Fleckerlteppich verhindern

Ob und wann es dazu kommen wird, ist noch nicht fix: Die Nationalstaaten könnten selbst zwischen Normalzeit und Sommerzeit entscheiden, doch die EU versucht, mitten in Europa keinen Fleckerlteppich entstehen zu lassen - davor warnt auch Österreich. Bevor das passiert, würde die EU-Kommission zum Schutz der Wirtschaft die aktuelle Regelung ein zusätzliches Jahr verlängern, also bis 2022.

Bisher gilt in den meisten EU-Staaten dieselbe Zeit wie in Österreich, also die „Mitteleuropäische Zeit“ bzw. ab Samstag eben die „Mitteleuropäische Sommerzeit“. In eigenen Zeitzonen liegen im Westen Portugal, Irland und Großbritannien, und im Osten Finnland, die baltischen Staaten, Rumänien, Bulgarien, Griechenland und Zypern.

