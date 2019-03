Medienzukunft: Regional und digital

Die Medienlandschaft ist ständig in Bewegung, daher müssen sich auch Journalisten und Medienhäuser mitentwickeln. Damit beschäftigt sich auch die FH Burgenland, bei einer österreichweiten Konferenz und in einer aktuellen Studie.

Die Digitalisierung hält in allen Bereich Einzug, auch im Journalismus. Fast 500 Journalistinnen und Journalisten aus ganz Österreich sind für die Studie befragt worden und geben mehrheitlich an, sich dahingehend auch weiterzubilden. Der Umgang mit neuen Werkzeugen, Programmen und Geräten ist eine Chance, so Medienexperte Michael Roither von der Fachhochschule Burgenland und Co-Autor der Studie.

Journalistinnen und Journalisten sehen besonders durch den Zeitdruck im täglichen Arbeiten eine große Gefahr durch „Fakenews“, also Falschinformationen. Umso wichtiger seien klassische Kriterien wie genaue Recherche, Glaubwürdigkeit und Kontrolle. Mehr als die Hälfte der Befragten will sich auf die digitale Welt vorbereiten: „Wo die Kompetenzen schon recht gut sind, ist im Bereich Social Media und Podcasting. Wenn es um Datenvisualisierung, Datenjournalismus und mobile Reporting geht, sehen sich viele noch nicht optimal in der Lage das zu tun“, so Roither.

Mehr Einbindung des Konsumenten

Noch maßgeschneiderter, noch kreativer, noch schneller - teilweise auch mit noch mehr Nähe und mit noch mehr Einbindung der Konsumentinnen und Konsumenten berichten zu können. Es gehe darum, die Quellen zu diskutieren, Sinn dazuzugeben und auch im Interesse der Konsumentinnen die Themen aufzugreifen und zu berichten, so Roither. Wie wichtig Regionaljournalismus ist, zeigen auch ORF Sendungen wie „Burgenland heute“.

„Bundesland heute“-Sendungen sehr beliebt

Mit mehr als 50 Prozent Marktanteil und durchschnittlichen 1,1 Millionen Zusehern gehören die Bundesland heute Sendungen zu den beliebtesten Programmen des ORF. „Was man darüber hinaus klar sagen kann, und es gibt praktisch keine Studie, die ich kenne, die irgendetwas anderes behauptet, ist, dass der regionale Journalismus enorm wichtig ist für die Menschen. Regionale Medien haben einfach den Vorteil, dass sie dort sind, wo die Menschen sind“, sagte Roither.

Herausforderungen der Zukunft ein Thema

Um Herausforderungen und neue Ideen für die regionalen Medien zu diskutieren und Lösungen zu finden, organisiert die Fachhoschule Burgenland am Mittwoch die österreichweite Regio Media Konferenz. „Seien es medienpolitische Rahmenbedingungen, sei es der ökonomische Druck - all das gefährdet einen extrem wichtigen Bereich, den die Menschen ja auch täglich, ich würde fast sagen stündlich, minütlich massiv in Anspruch nehmen. Und es ist einfach wichtig sich Inputs zu holen, von namhaften Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft aber vor allem auch aus der Praxis, und dann gemeinsam Lösungen zu finden“, so Medienexperte Michael Roither von der FH Burgenland.

