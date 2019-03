Energie Burgenland investiert 415 Mio. Euro

Die Energie Burgenland will bis zum Jahr 2025 rund 415 Millionen Euro in den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien investieren. Das neue Investitionsprogramm wurde vor kurzem beschlossen.

Das Investitionsprogramm umfasst mehrere Projekte, die bis zum Jahr 2025 laufen werden. Der größte Teil der Summe fließt in den weiteren Ausbau der Windkraftwerke. So sollen rund 233 Millionen Euro für die Errichtung von neuen Windkraftanlagen aufgewendet werden, sagte der Vorstandsvorsitzende der Energie Burgenland, Michael Gerbavsits.

Auswirkungen bis zum Jahr 2050

Das Wesentliche sei, dass man die Vorreiterrolle als größter Ökostrombetreiber Österreichs weiter ausweiten werde. Man wolle sich zukunftsfit machen. Das seien sehr langlebige Investitionen. Es handle sich um Anlagen, die dann rund 25 Jahre in Betrieb sein würden. Da werde man noch Auswirkungen bis zum Jahr 2050 sehen, sagte Gerbavsits.

ORF

Mehr als 60 Anlagen werden abgebaut

Heuer im vierten Quartal sollen die Arbeiten für die dritte Windausbauphase starten. Mehr als 60 bestehende Anlagen werden dabei abgebaut, um Platz zu schaffen. Außerdem werden 35 Millionen Euro in den Bereich Photovoltaik investiert. In den Ausbau der Fernwärme würden 31 Millionen Euro fließen. Man sei dabei die ersten Photovoltaikprojekte in diesem Jahr umzusetzen. Man sei aber auch dabei Heizwerke und Fernwärmenetze zu machen, demnächst würde etwa Oberwart eröffnet, sagte Gerbavsits. Ein großer Brocken, nämlich 115 Millionen Euro, wird in das Stromnetz investiert, um die Netzkapazitäten zu steigern.