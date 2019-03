40.866: ÖGB freut sich über Mitglieder-Zugewinn

Der Österreichische Gewerkschaftsbund ÖGB hat im Burgenland Mitglieder dazugewonnen. Laut eigenen Angaben sind fast 40.866 Beschäftige im Burgenland Gewerkschafts-Mitglieder.

Im Burgenland sind rund 100.000 Menschen beschäftigt - circa 40 Prozent von ihnen sind laut Gewerkschaftsangaben Mitglied in einer der ÖGB-Fachgewerkschaften. „Wir haben ein Gesamtplus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017. Das sind exakt 294 Personen mehr in unserer Bewegung“, sagt ÖGB-Landessekretär Andreas Rotpuller von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG).

ORF

Der ÖGB-Mitgliedsbeitrag beträgt in der Regel einen Prozent des monatlichen Bruttoeinkommens. Bei 2.500 Euro brutto sind das also 25 Euro im Monat. Als einen Grund dafür, dass sich zuletzt mehr Menschen für eine Mitgliedschaft entschieden haben, nennt der ÖGB Erfolge in der Rechtsberatung. Der ÖGB Burgenland habe laut dem ÖGB-Landesvorsitzenden Erich Mauersics (FSG) im Jahr 2017 rund 2,5 Millionen Euro für seine Mitglieder erstritten.

ORF

Die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung hat zuletzt mehrere Maßnahmen gegen den Widerstand des ÖGB durchgesetzt. Man möchte sich aber laut Mauersics weiterhin dagegen wehren, als Beispiel nennt er etwa den umkämpften 12-Stunden-Arbeitstag. Gesprächsbereitschaft habe die Bundesregierung bisher aber nicht gezeigt. Wenn es Gespräche mit dem ÖGB gebe, dann seien es laut Mauersics „Alibi-Gespräche“.