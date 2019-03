Schlossfestivals: Kooperation verlängert

Zum bereits vierten Mal finden mit dem „Groovequake“ und den „Lovely Days“ Schlossparkfestivals in Eisenstadt statt. Die Kooperation zwischen den Esterhazy-Betrieben und Veranstalter Ewald Tatar wird verlängert.

Der erste Festivaltag am 28. Juni hat mit „Groovequake“ einen neuen Namen bekommen. Veranstalter Ewald Tatar präsentierte als Headlinerin die irische Sängerin Roisin Murphy. „Roisin Murphy ist sozusagen die schrille Figur im Soul-, Funk- und Elektronikbereich. Sie ist bekannt für schrille Outfits und schrille Shows“, so Tatar.

ORF

Tags darauf kommen zu den „Lovely Days“ die Rock-Legenden Toto und Jethro Tull, sowie Reggaestar Alpha Blondy und Schiffkowitz von STS. Der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) freut sich über die Festivals in der Landeshauptstadt: „Für mich ist das extrem wichtig, dass so etwas in der Stadt stattfindet. Es ist eine Erweiterung des Kulturangebotes“, so Steiner.

Kooperation verlängert

Die Kooperation zwischen Tatar und Esterházy wird für fünf Jahre verlängert, sagte Schlossverwalter Erwin Windisch von den Esterházy Betrieben. „Von 2020 bis 2024 ist fixiert worden, dass wir weiterhin das Schlossparkfestival gemeinsam umsetzen“, so Windisch.

ORF

Im Steinbruch St. Margarthen spielt am 31. Juli die französische Chanson-Sängerin Zaz. Für dieses Konzert gibt es nur noch Restkarten. Ewald Tatars Ziel ist es, ein weiteres Festival oder Konzerte im Raum Eisenstadt durchzuführen.

Link: