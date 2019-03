Türkischer Vize-Außenminister in Mogersdorf

Eine Delegation türkischer Diplomaten, mit dem Vize-Außenminister der Türkei, besuchte am Mittwochnachmittag die südburgenländische Gemeinde Mogersdorf (Bez. Jennersdorf). Anlass für den Besuch war die Einweihung eines Gedenksteins.

Bei Mogersdorf und Szentgotthard (St. Gotthard) war es am 1. August 1664 zur Schlacht zwischen der Kaiserlichen Armee, der Armee des Heiligen Römischen Reiches und den Truppen des Osmanischen Reiches gekommen. An die 13.000 Soldaten verloren dabei ihr Leben. Zum Gedenken an die etwa 12.000 osmanischen Gefallenen wurde am Mittwoch in Mogersdorf ein 2015 errichteter Obelisk feierlich enthüllt.

Neben dem Vize-Außenminister der Türkei, Yavuz Selim Kiran, reisten der türkische Botschafter sowie Vertreter der UNO und der OSZE an. Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) und zahlreiche Politiker aus der Region empfingen die Delegation in Mogersdorf.

ORF

„Positives Signal der Völkerverständigung“

Für den türkischen Vize-Außenminister sei der Gedenkstein ein positives Signal der Völkerverständigung zwischen Österreich und der Türkei. „Mogersdorf ist zwar eine kleine und schöne Gemeinde in Österreich, aber sehr wichtig für die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei. Ein Zentrum der Beziehungen ist auch das Denkmal hier in Mogersdorf, für die gefallenen Soldaten bei der Schlacht in Mogersdorf, vor 355 Jahren“, so Yavuz Selim Kiran.

ORF

Folgegespräche in der türkischen Botschaft

Dunst will sich weiterhin um die guten Beziehungen zwischen der Türkei und dem Burgenland bemühen. „Wir haben mit dem Herrn Außenminister und den Botschaftern ausgemacht, damit auch nachhaltig etwas bleibt, dass es hier nachfolgende Gespräche in der türkischen Botschaft in Wien geben wird und wir werden in drei Wochen dort zu Gast sein. Ich glaube, dass wir in vielerlei Hinsicht hier gut zusammenarbeiten, dass aber noch Luft nach oben ist“, so Dunst.

Zum Abschluss der Veranstaltung legten die politischen Vertreter beider Länder Kränze nieder. Eine Schweigeminute mit anschließendem Gebet beendete das Gedenken.

