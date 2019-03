KUZ Jennersdorf: Zukunft weiter ungewiss

Der Jennersdorfer Gemeinderat befasst sich erneut mit dem in die Jahre gekommenen Kulturzentrum (KUZ). Seit kurzem liegt der Vorabbericht der BELIG zum Zustand des Kulturzentrums vor. Er ist wenig erfreulich für die Stadtgemeinde.

Die Liste der Mängel im Vorbericht der Beteiligungs- und Liegenschafts-GesmbH. (BELIG) ist lang. Demnach sind die Brandschutzmaßnahmen nicht zeitgemäß, die Elektro-, Sanitär- und WC-Anlagen sind veraltet, heißt es in dem Bericht. Insgesamt müsste die Stadtgemeinde für eine Sanierung des 40 Jahre alten Gebäudes rund 2,9 Millionen Euro in die Hand nehmen. Das sei zu viel, sagt Bürgermeister Reinhard Deutsch (Liste JES).

„Können das Geld nicht aufbringen“

„Der Gemeinderat wird sich damit beschäftigen müssen, weil ja einige Dinge anstehen. Wir haben leider keine Veranstaltungsstätte in dem Sinn und da werden wir versuchen, schnell eine Einigung im Gemeinderat zu finden, wie wir damit umgehen. Zurzeit ist es undenkbar, diese 2,9 Millionen Euro in irgendeiner Form aufzubringen“, so Deutsch im ORF Burgenland-Interview.

Das Budget der Stadtgemeinde für heuer beträgt rund elf Millionen Euro, etwa zwei Millionen davon sind bereits für Investitionen vorgesehen, etwa in den Bauhof oder die Schulen. Hinzu kommt, dass sich in Sachen Kulturzentrum möglicherweise auch das Bundesdenkmalamt einschalten könnte. Am Freitag wird es eine Begehung geben. „Ich lasse mich gerne überraschen, wie da Entscheidungen fallen werden. Für mich ist es höchst fragwürdig, warum das Bundesdenkmalamt überhaupt Interesse an dem Kulturzentrum zeigt“, so Deutsch.

Verkauf scheint weiterhin unrealistisch

Ein Verkauf, der in den vergangenen Monaten immer wieder im Raum stand, scheint weiter unrealistisch. „Das wird ein politisches Meisterwerk werden müssen, dass wir das umsetzen können“, meint Deutsch.

Seitens der ÖVP spricht man sich weiterhin gegen einen Verkauf aus, auch die FPÖ bleibt eher skeptisch. Beide wollen es für Veranstaltungen erhalten. Die FPÖ möchte in der Sitzung am Donnerstag elf Fragen zum Thema „KUZ“ stellen, etwa zu kurzzeitigen Sanierungsmaßnahmen.

