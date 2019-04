Buchpräsentation: „Der Fall Karl Horvath“

Das neue Buch des Wiener Journalisten Wolfgang Freitag erzählt die dramatische Lebensgeschichte von Karl Horvath aus Loipersdorf (Bezirk Oberwart). Horvath wurde wie die meisten Roma Opfer der Nationalsozialisten.

Karl Horvath wuchs am Ortsrand von Loipersdorf-Kitzladen auf, wo heute nichts mehr an die Romasiedlung von damals erinnert. Horvath überlebte die Zeit im KZ und war zuletzt im Mauthausen-Nebenlager Gusen interniert. 1948 wurde er aber von Mithäftlingen beschuldigt, er hätte sie im KZ als Kapo gepeinigt. Karl Horvath wurde 1948 verurteilt und 1952 freigesprochen, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er mit einem anderen Häftling verwechselt wurde. Vollständig rehabilitiert wurde er nicht.

„Lebenslanges Opfer der NS-Maschinerie“

Für den Journalisten Wolfgang Freitag ist Karl Horvaths Geschichte ein Paradebeispiel für ein lebenslanges Opfer der NS-Maschinerie. „In dieser Hierarchie gab es einfach eine Hackordnung. Das heißt, wenn die normalen einfachen KZ-Häftlinge gegenüber diesen sogenannten Kapos, also Mithäftlingen, die aber eine übergeordnete Position hatten, aufsässig waren, dann waren die Kapos dran. Das heißt, der große Vorteil für die SS bestand im Wesentlichen darin, dass sie sich die Finger nicht schmutzig machen mussten“, sagte Freitag bei der Buchpräsentation.

Bei der Präsentation des neuen Buches „Der Fall Karl Horvath“ zeigte der einheimische Künstler und Ausstellungsgestalter Andreas Lehner erstmals Fotos von den sogenannten „Zigeunersiedlungen“ am Ortsrand von Loipersdorf und Kitzladen. Rund 160 Menschen lebten in diesen Hütten, darunter auch Karl Horvath. „Wir müssen davon ausgehen, dass ungefähr 80 bis 90 Prozent von ihnen ermordet worden sind, in den verschiedenen Konzentrationslagern, oder unter den Bedingungen der Deportationen gestorben sind“, so Ausstellungsgestalter Andreas Lehner.

Loipersdorf-Kitzladen erinnert sich

Das Buch über das Leben von Karl Horvath ruft, fast 50 Jahre nach seinem Tod, in Loipersdorf-Kitzladen Erinnerungen wach. „Sie (die Roma, Anm.) sind sehr schlecht behandelt worden. Die, die etwas gestohlen haben, vom Feld etwas genommen haben, sind vom Bürgermeister fort geschickt und einen Tag eingesperrt worden“, erinnerte sich Hermine Achs. In Loipersdorf steht das Gedenken und nicht die Schuldfrage im Mittelpunkt. So könnte es schon bald eine Initiative für einen Gedenkort oder eine Gedenktafel in der Gemeinde geben.

