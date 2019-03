Zehn Jahre Einkaufszentrum Oberwart

Oberwart ist schon immer eine wichtige Einkaufs- und Handelsstadt für das Südburgenland. Seit der Eröffnung des Einkaufszentrums Oberwart (EO) vor zehn Jahren zählt Oberwart zu einer der bedeutendsten Einkaufsmetropolen im südburgenländisch-oststeirischen Raum.

In den vergangenen zehn Jahren wurden rund 28 Millionen Besucher im EO gezählt. Dazu haben die gute Verkehrsanbindung und der Branchenmix beigetragen, so Center-Managerin Alexandra Wieseneder.

Das Konzept sei mehr als aufgegangen, die Erwartungen seien übertroffen worden. Das Haus sei für ungefähr 5.000 bis 6.000 Besucher pro Tag konzipiert worden. Pro Tag würden an die 9.000 Besucher kommen, so Wieseneder. Einige Hundert Millionen Euro wurden im EO seit der Eröffnung umgesetzt. Genaue Zahlen werden nicht bekannt gegeben. Neben den Shops lockt vor allem die „EO-Kinderwelt“ Einkäufer an, sie zählte bereits 20.000 Besucher.

Wirtschaftsstandort Oberwart

Viele, die früher nach Graz oder Wien shoppen gefahren sind, kaufen jetzt in Oberwart ein. Der Kaufkraftabfluss konnte dadurch wesentlich eingedämmt werden. Daneben sei das EO für Oberwart auch ein wichtiger Werbeträger geworden, so Wieseneder.

„Alleine mit unserem Namen, EO Einkaufszentrum Oberwart, transportieren wir immer den Standort und Oberwart mit. Und wenn man jetzt österreichweit mit expandierenden Unternehmen spricht, ist großes Interesse da, sich auch hier anzusiedeln“, so Wieseneder. Leerflächen gebe es im EO keine und auch jene Shops, die von Anfang an hier sind, haben ihre Verträge verlängert, so Wieseneder. Davon abgesehen, ist das EO einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region. Derzeit sind in dem Einkaufszentrum 500 Menschen beschäftigt, 90 Prozent davon sind Frauen.