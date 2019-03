Lukas Greisenegger ist neuer Patientenanwalt

Lukas Greisenegger wurde per Beschluss der Landesregierung zum neuen burgenländischen Patienten- und Behindertenanwalt bestellt. Greisenegger folgt Josef Weiss nach, der seit 2001 als Patientenanwalt tätig war und sich nun in die Pension verabschiedet.

Greisenegger wird seine neue Funktion offiziell ab 1. April antreten. Er wurde 1967 geboren, stammt aus Wien und lebt in Eisenstadt. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz und Paris Lodron Universität Salzburg und dem Gerichtsjahr in Wien und Niederösterreich war er von 1997 bis 2016 als Legal Officer bei der TUI Österreich GmbH als Leiter der Rechtsabteilung sowie für Qualitäts- und Beschwerdemanagement, als Krisen- und Notfallmanager, Markenverantwortlicher und Compliance Officer tätig.

Landesmedienservice Burgenland

Der Patientenanwalt Der burgenländische Gesundheits- und Patientenanwalt arbeitet weisungsfrei, kostenlos und unter Wahrung des Datenschutzes. Er nimmt Beschwerden und Anregungen von Patienten entgegen, bearbeitet und prüft diese.

Von 2016 bis Februar 2019 war Greisenegger als Referent im Büro von Landeshauptmann Hans Niessl zuständig für Bürgerservice, rechtliche Angelegenheiten und Personal.

„Lukas Greisenegger bringt durch seine fachliche Qualifikation, seine Erfahrung und langjährige Tätigkeit in verschiedenen Bereichen die besten Voraussetzungen für die Funktion des Patienten- und Behindertenanwalts mit“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bei der Verleihung des Ernennungsdekrets.