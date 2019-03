BMV plant regionale Abfallsammelstellen

Die Abfalltrennung soll im Burgenland verbessert werden. Der Burgenländische Müllverband (BMV) plant deshalb die Errichtung von regionalen Abfallsammelstellen. In Zukunft soll dort gemeindeübergreifend Sperrmüll gesammelt werden.

Pro Kopf werden im Burgenland jährlich 50 Kilogramm Sperrmüll bei den Sammelzentren in den Gemeinden abgegeben. Das ist im Bundesländervergleich viel, meint der Geschäftsführer des Burgenländischen Müllverbandes Johann Janisch. „In gut entwickelten Bundesländern, wo diese Trennung schon gut funktioniert, liegt diese Menge zwischen 15 und 18 Kilogramm. Also da sehen wir, dass hier großes Potential besteht“, so Janisch.

ORF

Kundenfreundliches Service

In den nächsten Jahren sollen deshalb gemeindeübergreifende Abfallsammelstellen errichtet werden. In diesen soll unter Anleitung von geschultem Personal der Sperrmüll sortiert werden. „Wir wollen den Burgenländerinnen und Burgenländern dadurch auch bessere Öffnungszeiten bieten und auch bessere Möglichkeiten, ihren Sperrmüll loszuwerden. Zum Beispiel auch durch Mietautos, die man ausborgen kann und seinen Sperrmüll ins Abfallsammelzentrum bringen kann“, erklärt der Obmann des BMV Markus Szelinger.

Keine finanziellen Mehrbelastungen

Neben der Sperrmülltrennung gibt es mitunter auch Probleme beim Restmüll. Zum einen landet in der grauen Tonne zu viel Grünschnitt und zum anderen werden oft Lebensmittel mit dem Restmüll entsorgt, erklärt der stellvertretende Obmann des BMV Josef Korpitsch. 13 Prozent der Lebensmittel im Restmüll seien vermeidbar, so Korpitsch, teilweise seien die Verpackungen noch ungeöffnet und mit gültigem Ablaufdatum. „Das ist schon bedenklich, da gibt es Handlungsbedarf“, so Korpitsch.

Trotz der Errichtung der regionalen Abfallsammelstellen, soll es heuer zu keinen finanziellen Mehrbelastungen kommen - weder für die Haushalte, noch für die Gemeinden, heißt es vom BMV.

Link: