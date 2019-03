Prozess: 300 Kinder-Porno-Bilder gefunden

Am Dienstag ist in Eisenstadt gegen einen Pensionisten verhandelt worden, auf dessen Computer 300 Kinder-Porno-Bilder gefunden wurden. Der Prozess wurde vertagt, auch ein Polizist soll aussagen.

Vor der Polizei hatte der 64-Jährige zuvor den Besitz der 300 Porno-Bilder nackter Kinder - zum Teil wurden sie missbraucht, als sie fotografiert werden - gestanden. Der Strafantrag gegen den Mann lautet auf „Besitz und Weitergabe pornographischer Darstellung Minderjähriger“. Das Protokoll von der Einvernahme durch die Polizei wurde bei dem Prozess am Dienstag vorgelesen, darin hatte der Pensionist angegeben, dass er über Pornoseiten auf Kinder-Porno-Bilder gestoßen sei und sie heruntergeladen habe. „Ich sehe mir Kinderpornografie an, um mich zu befriedigen“, so die Aussage des Beschuldigten gegenüber der Polizei.

Bei der Verhandlung am Dienstag erklärte er der Richterin Doris Halper-Praunias: „Bei dieser Aussage war ich ein bisschen betrunken. Es ist klar, dass ich mir nie was angeschaut und nie was verschickt habe.“ Staatsanwalt Christian Petö sagte: „Hören Sie auf mit dem Blödsinn, dass Sie nichts damit zu tun gehabt haben.“ Der Staatsanwalt beantragte, dass auch der betreffende Polizist vorgeladen wird. Außerdem soll auch der Neffe des Pensionisten vor Gericht erscheinen. Der Beschuldigte erklärte am Dienstag, dass dieser Neffe die Bilder auf seinen Laptop geladen habe und nicht er. Der Prozess wird Ende April fortgesetzt.

Bei Thailandreisen mit Kindern auf Toilette

Die Ermittler stellten die Bilder auf dem Laptop des Mannes, der im Mittelburgenland lebt, sicher. Die Hausdurchsuchung erfolgte nach einer Anzeige, die eine Frau erstattet hatte, die den Pensionisten als Freund ihres ehemaligen Lebensgefährten kennt. Sie habe gehört, dass sich der 64-Jährige Kinderpornofotos auf dem Laptop angesehen haben soll und bei Thailandreisen Kinder mit Süßigkeiten angelockt haben und mit ihnen auf der Toilette verschwunden sein soll.

Der Pensionist, der mit einer Thailänderin verheiratet ist und regelmäßig in das Land reist, bestritt das und auch, dass er sich die Kinderpornobilder aus dem Internet heruntergeladen und fünf davon per E-Mail an seinen Neffen verschickt haben soll.