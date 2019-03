Neue Staffel „Helfen mit Herz“ startet

Die ORF Burgenland-Serie „Helfen mit Herz“ wird fortgesetzt. Frauen, Männer und Jugendliche, die sich im Burgenland ehrenamtlich engagieren, werden wieder vor den Vorhang geholt. Im ORF Landesstudio in Eisenstadt wurde am Dienstag die neue Staffel präsentiert.

Bereits im Vorjahr wurden in 40 Folgen in „Burgenland Heute“, Radio Burgenland und burgenland.ORF.at Menschen vorgestellt, die sich für andere ehrenamtlich einsetzen. Heuer werden wieder engagierte Menschen in der ORF-Initiative porträtiert. Unterstützt wird „Helfen mit Herz“ auch vom Land Burgenland.

ORF

Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der laut eigener Aussage selbst mehr als 20 Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig war, ist es wichtig, die Personen vor den Vorhang zu holen. „Das Burgenland ist traditionell das Land der Vereine und das Land der Freiwilligen. In allen Ortschaften gibt es zig Vereine und die tragen dazu bei, dass das gesellschaftliche Leben miteinander funktioniert“, so Doskozil.

Herics: „Ein Muss das zu zeigen“

ORF-Landesdirektor Werner Herics erklärte: „Viele dörfliche Strukturen würden einfach auseinander fallen, gäbe es diese vermeintlich kleinen Dienste nicht, die letztendlich aber Großes bewirken.“ „Für einen öffentlich rechtlichen Rundfunk ist das ein Muss, das auch zu zeigen“, so Herics.

Patricia Schuller: „Menschen lassen uns in ihr Leben“

Wie schon im Vorjahr porträtiert ORF Burgenland-Redakteurin Patricia Schuller die Helferinnen und Helfer: „Die Menschen lassen uns in ihr Leben und dafür bin ich sehr dankbar, weil sie mir zum Teil auch sehr persönliche Geschichten erzählen - und die erzählen sie auch dem Publikum.“ „Helfen mit Herz“ wird immer Mittwochs in „Burgenland Heute“ und in Radio Burgenland ausgestrahlt und gibt es auch online unter burgenland.ORF.at.