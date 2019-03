Start in die Gemüsesaison

Die Gemüseernte im Burgenland ist angelaufen. In Glashäusern und Folientunnel werden schon Paprika, Paradeiser und Gurken geerntet. In Wallern (Bez. Neusiedl am See) sind Bäuerinnen und Bauern sowie zahlreiche Erntehelfer schon kräftig im Einsatz.

Im Burgenland gibt es rund 250 Gemüsebauern. Auf einer Fläche von 1.450 Hektar produzieren diese in Glashäusern, Folientunnel und im Freiland diverse Gemüsesorten. Der Großteil des burgenländischen Gemüses wird in der Region rund um den Neusiedler See erzeugt.

ORF

Familie Ulrich baut in Wallern auf sieben Hektar mini, mittelgroße und große Gurken an. Jede einzelne Gurke wird mit den Händen abgeschnitten und in eine Kiste gelegt. Optimal für die Gurke ist ein sonniges pannonisches Klima, meint Gemüseproduzentin Gerlinde Urlich. „Im Gewächshaus hat die Gurke eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, das braucht sie, um gut und schön grün zu gedeihen“, so Ulrich.

ORF

Frühere Ernte durch milden Winter

Aber nicht nur Gurken sind bereits reif. Auch Paprika und Paradeiser werden schon geerntet. Familie Perlinger baut in Wallern auf 30 Hektar Gemüse an. Die milden Temperaturen im Winter führten dazu, dass die Ernte heuer um zwei Wochen früher angelaufen ist, so Geschäftsführer Patrick Haider. „Das Wichtigste ist, dass wir sehr viele Sonnenstunden haben. Das war heuer sehr gut. Das Frühjahr war super und die Pflanze wächst dadurch um einiges besser“, so Haider.

ORF

Nützlinge schützen das Gemüse

Durch den Einsatz von Nützlingen werden die Schädlinge bekämpft. „Wir verwenden zum Beispiel Raubwanzen und Raubmilben. Dadurch werden die Schädlinge zu 100 Prozent bekämpft“, erklärt Haider. Besonders wichtige Helfer beim Anbauen von Paradeisern, sind Hummeln. Jeder Paradeiser muss nämlich von einer Hummel bestäubt werden, damit er reifen kann.

ORF

Das burgenländische Gemüse ist bereits seit einem Monat im Handel erhältlich. Geerntet wird bis Ende Oktober. Vergangenes Jahr wurden im Burgenland mehr als 61.000 Tonnen Gemüse produziert. Damit ist das Burgenland, neben Niederösterreich und Wien, einer der wichtigsten Gemüselieferanten in Österreich. Betrachtet man die Anbauflächen im Burgenland, sind die am meisten angebauten Gemüsesorten Radieschen und Zuckermais.