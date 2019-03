Großmutschen: Scheune brannte ab

In Großmutschen (Bezirk Oberpullendorf) sind am Sonntag die Feuerwehren zu einem Brand ausgerückt. Aus noch unbekannter Ursache geriet eine Scheune in Brand.

Sechs Feuerwehren waren bei dem Brand in Großmutschen im Einsatz. Eine Scheune, die an ein Haus angrenzt, stand in Vollbrand, so Alexander Blazovich von der Feuerwehr Frankenau. Eine Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Oberpullendorf gebracht. Außerdem sind ein Esel, eine Ziege, ein Hund und mehrere Hühner aus der Scheune gerettet worden.

Die Brandursache sei noch unklar. Die Feuerwehren Großmutschen, Kleinmutschen, Oberpullendorf, Unterpullendorf, Kroatisch Gerersdorf und Frankenau waren mit 16 Fahrzeugen im Einsatz.