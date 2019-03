Fotograf Walter Benigni gestorben

Der österreichische Fotograf Walter Benigni ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Er lebte in Eisenstadt und engagierte sich zeitlebens für die Fotografie im Burgenland.

Walter Benigni wurde am 3. Jänner 1934 in Villach (Kärnten) geboren. Bevor er sich ab 1960 hauptberuflich mit der Fotografie beschäftigte, war er im Bundesdienst bei der B-Gendarmerie tätig. Im Sommer 1978 stellte er in der Cselley Mühle Oslip aus. Es folgten weitere Ausstellungen im Burgenland, in Wien, in der Slowakei und in Ungarn.

Er pflegte auch den Ausstellungsaustausch mit der Slowakei - dieser geknüpfte Kontakt weitete sich aus, seit Jahren gibt es das Angebot „Prager Fotoschule“ in Oberösterreich.

ORF

Initiator des Landesverbandes der Fotografen

Walter Benigni war Initiator des Landesverbands der Fotografen und einer wettbewerbsfreien Landesfotoschau. Er war Gründungsmitglied der Fotovereine Neusiedl am See, Eisenstadt und Oberpullendorf.

Seine Fotos wurden auch publiziert - sie fanden sich auch im mehreren Lyrikbänden seiner Frau, Klara Köttner-Benigni. Sie war ab 1967 als Mitarbeiterin und Sendungsgestalterin im ORF Burgenland tätig. Walter Benigni hat Kinder aus erster Ehe.