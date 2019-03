Gunners scheitern gegen Gmunden

Die Oberwart Gunners scheiterten beim Cup-Final-Four im Halbfinale gegen Gastgeber Gmunden. Erst nach zwei Verlängerungen konnten die Gmunden Swans ins Finale einziehen.

Spannend war das Spiel erst so richtig in der Schlussphase. Zweimal schaffte es Oberwart sich in das Spiel zurück zu kämpfen, am Ende reichte es nur ganz knapp nicht für den Finaleinzug. Oberwart Trainer Horst Leitner war trotzdem stolz auf seine Mannschaft.

"Ich bin sehr beeindruckt von meiner Mannschaft und einigen Komponenten. Es ist nicht leicht in Gmunden bei der Zuschauermenge dreimal das Spiel in irgendeiner Form schon verloren zu haben und jedesmal wieder auszugleichen. Wie das Spiel am Ende entschieden wurde - da sollen sich andere darüber Gedanken machen. Ich kann nur sagen, dass sich die Mannschaft dafür, dass sie die jüngste Mannschaft hier im Turnier ist - mehr als gut verkauft hat, so Leitner.

Oberwart führte kurz vor Ende der regulären Spielzeit mit 70:64. Gmunden schaffte es sich auf 69:71 heranzukämpfen - am Ende spielte der Gmundner Tilo Klette eine besondere Rolle. Er vergab seine Freiwürfe, rettete aber mit dem gleich darauf folgenden Wurf die Gastgeber mit 71:71 in die erste Verlängerung.

Finale: Gmunden gegen Kapfenberg

Beide Verlängerungen waren irrsinig spannend und knapp. In der zweiten Verlängerung führte Oberwart bereits mit 87:82 eine Minute vor Ende. Schließlich entschied wieder Tilo Klette - diesmal mit einem Freiwurf zugunsten der Gmundener drei Sekunden vor Ende der Spielzeit und katapultierte die Swans ins Finale.

Das zweite Halbfinale gewann Kapfenberg deutlich gegen die Klosterneuburg Dukes mit 74:65. Das Cup-Finale lautet wie bereits im Vorjahr Gmunden Swans gegen Titelverteidiger Kapfenberg Bulls und steigt heute um 16.30 Uhr.

