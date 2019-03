Bankomatdiebstahl: Prozess verschoben

Für den Prozess gegen einen mutmaßlichen Bankomatdieb wird ein neuer Termin gesucht. Der 49-jährige Rumäne soll vor einem Jahr als Mitglied einer Bande an einem Bankomatdiebstahl in Trausdorf beteiligt gewesen sein.

Der Prozess war ursprünglich für Montagvormittag angesetzt gewesen, wurde aber kurzfristig aus nicht näher genannten rechtlichen Gründen abgesagt.

Fast 90.000 Euro Bargeld erbeutet

81.930 Euro Bargeld erbeutete die Bande, die im Vorjahr am 28. März in einem Supermarkt in Trausdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zuschlägt. Die Täter zwängten mit einem Krampen das Glasportal auf, rissen den freistehenden Bankomaten im Foyer des Supermarktes aus der Verankerung und transportierten ihn mit einem Fluchtwagen ab.

ORF/Kanitsch

Den Wagen stahlen sie zuvor von dem Parkplatz eines Firmengeländes in Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt). Das Fahrzeug war unversperrt und der Schlüssel steckte im Zündschloss. Einer der mutmaßlichen Täter muss sich am Montag vor einem Schöffengericht in Eisenstadt verantworten: Der 49-jährige Rumäne bekennt sich bisher nicht schuldig, hieß es vom Landesgericht. Ihm drohen im Fall einer Verurteilung sechs Monate bis fünf Jahre Haft.

Link: