Basketball Cup: Gunners spielen um 5. Titel

An diesem Wochenende wird der erste Titel des Jahres im österreichischen Herren Basketball vergeben. Auf dem Programm steht das Cup Final Four in Gmunden. Die Oberwart Gunners spielen um ihren 5. Titel im Cup.

Viermal hat Oberwart bislang den Cupsieg geholt, zuletzt 2016. Der Gegner am Samstag im Halbfinale ist Turnier-Gastgeber Gmunden. In der Liga haben die Gunners zwei von drei Duellen mit den Swans gewonnen. Gunners Trainer Horst Leitner rechnet mit einer harten Partie.

„Es wird darauf ankommen, dass wir nicht als Angsthasen in das Spiel gehen. Dann müssen wir versuchen den Ball zu bewegen und die Kreise von Enis Murati einzuengen“, so Leitner.

Finale am Sonntag

Enis Murati ist der beste Werfer der Oberösterreicher in der Liga mit fast 17 Punkten im Schnitt pro Spiel. „Wir haben sehr gute Gegenspieler für die Situation. Auch unsere Guards sind schnell und kräftig genug, um gegen ihn zu spielen. Aber wirklich ausschalten kann man jemand wie Murati nicht, man kann nur seinen Wirkungskreis einengen“, so Leitner über die Taktik, mit dem Murati bekämpft werden soll.

Das Team der Oberwart Gunners ist bereits am Freitag angereist, um sich bestmöglich auf das Halbfinalspiel am Samstag vorzubereiten. Spielbeginn ist um 17.00 Uhr, danach treffen Kapfenberg und Klosterneuburg im zweiten Semifinale aufeinander. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele treffen dann am Sonntag im Finale aufeinander.