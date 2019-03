Wechsel im Aufsichtsrat des RMB

Nach mehr als elf Jahren Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender des Regionalmanagement Burgenland - kurz RMB - übergibt Martin Ivancsics an Rudolf Luipersbeck.

In den vergangenen Jahren hat sich das RMB neben der Koordination von EU-Förderprogrammen und der Tätigkeit als Europainformationsstelle auch einen guten Ruf als Dienstleister im Bereich internationales Projektmanagement erarbeitet. So hat das Burgenland in den vergangen Förderperioden acht transnationale Projekte mit 2,5 Millionen Euro abgewickelt. In der aktuellen Förderperiode sind es schon fast 17 Projekte mit 3,5 Millionen Euro.

Auch das Förder-Knowhow und die Erfahrung der Mitarbeiter in der Prüfung von EU-geförderten Projekten wird immer wieder auch von externen Organisationen nachgefragt. Unter Luipersbeck soll diese Schiene weiter ausgebaut werden.

Ende Dezember 2014 ging Rudolf Luipersbeck nach 35 Jahren an der Spitze der Kurbad Tatzmannsdorf AG in Pension. Luipersbeck ist Vizepräsident beim Roten Kreuz Burgenland und Leiter der Bezirksstelle Oberwart.

RMB

Erste Anlaufstelle für EU-Förderungen

Die im April 1995 gegründete Landestochter RMB ist erste Anlaufstelle für EU-Förderungen - von der Koordination der Regionalförderung bis zur Evaluierung von EU-Projekten. Geschäftsführer des Regionalmanagement Burgenland ist seit August 2013 Harald Horvath. Das RMB hat Beratungsstellen in Eisenstadt und Jormannsdorf.

