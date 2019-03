Kittsee: Versuchter Bankomatdiebstahl

In Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) haben unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag versucht einen Geldautomaten im Foyer einer Bank aufzubrechen. In den vergangenen Monaten gab es bereits mehrere Bankomatdiebstähle in der Gemeinde.

Die Polizei geht von zwei Tätern aus. Sie waren maskiert und trugen Handschuhe, als sie gegen 01.50 Uhr die Bankfiliale betraten und versuchten den im Foyer stehenden Bankomat aufzubrechen. Als der Versuch scheiterte, besprühten die Unbekannten die Überwachungskameras mit Lack. Danach legten sie im Foyer Feuer, um ihre Spuren zu verwischen. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen, berichtete die Landespolizeidirektion.

Dritter Vorfall innerhalb weniger Monate

Erst im Herbst 2018 wurden zweimal Geldautomaten in Kittsee in einer Bank bzw. in einem Supermarkt aus der Verankerung gerissen. Einmal wurde der ganze Automat gestohlen, beim zweiten Mal die Geldlade - mehr dazu in Geldautomat in Kittsee gestohlen und Kittsee: Wieder Bankomat aufgebrochen.