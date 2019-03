AK: „GIS-Gebühren sichern unabhängigen ORF“

Nachdem sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gegen die von der FPÖ geforderte Abschaffung der GIS-Gebühren ausgesprochen hat, meldet sich nun auch die Arbeiterkammer zu Wort. Die Gebühr garantiere einen unabhängigen ORF, sagt AK-Präsident Gerhard Michalitsch.

Eine Schwächung des ORF bedeute weniger Information für Konsumenten und Arbeitnehmer, sagte AK-Präsident Michalitsch am Donnerstag in einer Presseaussendung. Gerade durch die ORF-Landesstudios werde maßgeblich zur regionalen Identität der Bundesländer beigetragen, so Michalitsch. Der AK Präsident sagte, durch die GIS Gebühren von 56 Cent pro Tag sei ein unabhängiger ORF garantiert, statt eines „türkis-blauen Regierungsfunks“.

SPÖ widerspricht FPÖ

Auch Landeshauptmann Doskozil äußerte sich am Dienstag in dieser Angelegenheit und sprach sich gegen eine Abschaffung der GIS-Gebühren aus. Doskozil stellte sich damit gegen seinen Regierungspartner FPÖ. Landesrat Alexander Petschnig hatte am Montag in einer Aussendung die Abschaffung der Gebühren gefordert - mehr dazu in GIS-Gebühren: Doskozil kontert Petschnig.