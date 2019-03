Neurologische Erkrankungen nehmen zu

In Eisenstadt treffen sich deshalb derzeit Neurologen aus ganz Österreich. Im Mittelpunkt des Kongresses stehen Erkrankungen wie Migräne oder auch Schlaganfälle. Deren Zahl ist laut Experten steigend.

Bei dem Kongress im Kulturzentrum, an dem rund 700 Neurologinnen und Neurologen aus Österreich teilnehmen, geht es um den Gedankenaustausch. Darüber hinaus halten international führende Hirn- und Demenzforscher Fachvorträge und Workshops.

Vorsorgemaßnahmen reduzieren Risiko

Über allem steht die Tatsache, dass neurologische Erkrankungen in den kommenden Jahren stark zunehmen werden. Jeder Dritte leidet in Europa mittlerweile an einer Hirnerkrankung. Migräne oder Schlaganfälle gelten mittlerweile als Volkskrankheiten. Das habe mit der steigenden Lebenserwartung zu tun, sagt Franz Fazekas, Grazer Klinik-Vorstand und Präsident der europäischen Akademie für Neurologie.

Dem müsse man mit mehr Vorsorgemaßnahmen, wie Bewegung, Vermeidung von Risikofaktoren, geistigen Aktivitäten und Kommunikation, begegnen. Das helfe dabei geistig und körperlich fit zu bleiben. Außerdem müsse man die entsprechenden Strukturen schärfen und beim akuten Schlaganfall daran arbeiten, dass überall alles angeboten wird, so Fazekas.

„Wichtig: flächendeckende Therapien“

Seit der Eröffnung einer eigenen Schlaganfall-Station, vor dreieinhalb Jahren, im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, könne man den Bedarf im Burgenland gut abdecken, sagt der Primar der Stroke-Unit Abteilung Dimitre Staykov. „Der Schlaganfall war vor 25 Jahren noch eine unbehandelbare Erkrankung. Man hat ihn nur festgestellt und den Patienten weiter gepflegt. Heutzutage haben wir hochwirksame Therapien. Wichtig ist, und das ist die große Herausforderung für die Community, diese Therapien auch flächendeckend umzusetzen, und so vielen Patienten wie möglich, mit den bereits etablierten Therapien, zu helfen“, sagt Staykov.

Neben Eisenstadt gibt es auch im Spital in Oberwart diese spezielle Schlaganfall-Station. Die beiden Häuser wollen künftig noch intensiver daran arbeiten die Versorgung mit neurologischen Spitalsdienstleistungen im Burgenland zu optimieren.