Verkauf von Familypark offiziell

Der Familypark in St. Margarethen hat einen neuen Eigentümer. Wie der ORF Burgenland am Dienstag exklusiv berichtete, verkaufte die Eigentümerfamilie Müller den Park an französische Investoren.

Bei den Investoren handelt es sich um die Compagnie des Alpes, einen führenden europäischen Betreiber von Freizeitparks und Skiresorts. Das Unternehmen betreibt elf Skiresorts, etwa in Val d’Isere, Les Arcs und Merbibel, sowie elf Freizeitdestinationen, darunter befindet sich auch der Asterix-Park bei Paris.

Mehr als 700.000 Gäste im Vorjahr

Compagnie des Alpes ist in Europa, aber auch in der Türkei und in Japan tätig. Der Umsatz betrug im Vorjahr rund 800 Millionen Euro, erwirtschaftet wurde er von 5.000 Mitarbeitern. Mit dem Familypark in St. Margarethen erwarb die Compagnie des Alpes nun einen Park, der im Vorjahr von mehr als 700.000 Gästen besucht wurde.

Bisherige Eigentümer ziehen sich zurück

Die bisherigen Eigentümer Ulrike und Mario Müller bauten den Familypark in den vergangenen Jahren stetig aus. Nun ziehen sie sich in das Privatleben zurück und beginnen einen neuen Lebensabschnitt, hieß es in der Presseaussendung. Ulrike Müller will dem neuen Geschäftsführer in den kommenden Monaten noch mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Der Park werde im Sinne der bisherigen Eigentümer weitergeführt, für die Gäste werde sich nichts ändern, wurde betont. Auch der Wachstumskurs werde fortgesetzt. Die neue Saison wird wie geplant am 30. März eröffnet.

