Leipziger Buchmesse mit Lex Liszt 12

In Leipzig beginnt am Donnerstag die Buchmesse, eines der wichtigsten europäischen Buchevents des Jahres. Mit dabei sind auch 16 Verlage aus Österreich, darunter der Oberwarter Verlag Lex Liszt 12.

Die Leipziger Buchmesse ist das Frühjahrsereignis der Buch- und Medienbranche im deutschsprachigen Raum. 2.500 Aussteller werden erwartet. Autoren, Leser und Verlage treffen zusammen, um sich zu informieren, auszutauschen und Neues zu entdecken. Für den kleinen, aber renommierten Verlag Lex Liszt 12 in Oberwart ist es „ein Muss“, in Leipzig dabei zu sein, sagt Verlagsleiter Horst Horvath.

„Prestige und Kontakte“

Es sei einerseits eine „Prestigegeschichte“ in Leipzig präsent zu sein. Andererseits gehe es auch darum Kontakte zu knüpfen, sagt Horvath, der dieses Mal aber nicht selbst in Leipzig sein wird. Lex Liszt 12 präsentiert sich mit weiteren 15 österreichischen Verlagen am Gemeinschaftsstand des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels. In Leipzig dabei ist allerdings die burgenländische Autorin Jutta Treiber, die ihre Bücher für Erwachsene bei Lex Liszt herausbringt.

„Große Chance für Autoren“

Die Schriftstellerin wird Sonntagnachmittag bei der Buchmesse eine Stunde lang lesen und zwar aus ihrem jüngsten Roman „Halt den Mund, sagte Mutter und dann starb sie“.

Für die Autoren stelle die Leipziger Buchmesse eine große Chance dar, sagt Horvath. Denn die Autoren seien nicht fix an Lex Liszt 12 gebunden, sie können daher die Gelegenheit nutzen, Kontakte auch zu anderen Verlagen zu knüpfen, so Horvath. Die Leipziger Buchmesse dauert von 21. bis 24. März.

