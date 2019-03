Reh ausgewichen und gegen Baum geprallt

In Grieselstein (Bezirk Jennersdorf) hat sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei wich ein Autofahrer einem Reh aus und prallte gegen einen Baum.

Ein Fahrer schlitterte bei dem Ausweichmanöver mit dem Wagen über eine Böschung, prallte gegen den Baum und das Auto kam laut Landessicherheitszentrale auf dem Dach zu liegen. Der Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt.