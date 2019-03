81.630 Arbeitnehmer wählen ihre Vertreter

Heute starten die Arbeiterkammerwahlen im Burgenland. Die wahlberechtigten 81.630 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können ihre Stimme in den Betrieben oder per Briefwahl abgeben. Vier Listen stellen sich der Wahl.

Bis zum 2. April besteht die Möglichkeit die Zusammensetzung der Arbeiterkammervollversammlung mitzubestimmen. Gewählt wird in 450 Betriebssprengeln. Außerdem wird die Briefwahl immer beliebter: Bei der AK-Wahl im Jahr 2014 machten rund zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler von ihr Gebrauch. Die Wahlkarte kann entweder per Post geschickt oder in den AK-Wahlbüros abgegeben werden.

ORF

50 Mandate werden besetzt

Bis Dienstagnachmittag waren bereits an die 4.000 Wahlkarten bei der Arbeiterkammer eingelangt. Die zur Wahl stehenden Listen sind die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG), die ÖVP-Arbeitnehmer, die Freiheitlichen Arbeitnehmer und die Alternativen, Grünen und Unabhängigen GewerkschafterInnen. 50 Mandate im Arbeiterkammerparlament sind zu vergeben.

Vorläufiges Ergebnis am 3. April

Wahlschluss ist am 2. April. Am Nachmittag des 3. April sollte ein vorläufiges Wahlergebnis vorliegen. Das Endergebnis wird dann am 6. April nach der Sitzung der Hauptwahlkommission verlautbart. Bei der Wahl vor fünf Jahren erhielten die sozialdemokratischen Gewerkschafter 38, die christlichen Gewerkschafter (ÖAAB) acht, die Freiheitlichen Arbeitnehmer drei Mandate und die Alternativen Grünen und Unabhängigen GewerkschafterInnen schafften ein Mandat.

