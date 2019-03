140 Burgenländische Winzer auf der ProWein

Bis Dienstagabend läuft die ProWein in Düsseldorf, die weltweit wichtigste Messe für Winzer und Weinproduzenten. Aus dem Burgenland sind heuer 140 Weinbauern und Weinbaubetriebe dabei.

Drei Tage lang ist Düsseldorf der Nabel der Weinwelt. Auch heuer wieder sind tausende Weinproduzenten aus der ganzen Welt sind bei der ProWein vertreten. Auf der Messe werden nicht nur die neuen Jahrgänge präsentiert, sondern auch Verträge abgeschlossen. Aus dem Burgenland sind insgesamt 140 Winzer vertreten.

„Burgenland-spezifisch präsentieren wir uns nach Gebieten orientiert: Da haben die Neusiedler und die Leithaberger Weinproduzenten einen einheitlichen Auftritt. Aber wenn es ein Winzer will, kann er natürlich auch sehr individuell auftreten. Das Kennzeichensystem ist aber ganz klar nach den Herkünften sortiert“, so der Geschäftsführer der Wein-Burgenland Christian Zechmeister.

Fast ausschließlich von Fachleuten besucht

Für alle Weinproduzenten, die stark auf den Export setzen, ist die Pro Wein der wichtigste Termin im Jahr. Auf der Messe sind fast ausschließlich Einkäufer, Journalisten und andere Fachleute unterwegs. „Man kann einfach sehr viele Jahresgespräche führen. Man spart sich viele Termine übers Jahr verteilt. Es ist ein professionelles Arbeiten, es ist eine Messe ausschließlich für Fachleute. Das merkt man auch an der Qualität der Gespräche, hier geht es wirklich um Details. Der Wein steht immer im Mittelpunkt“, so Zechmeister.

Die Pro Wein ist auch zukunftsweisend, was neue Trends betrifft: Derzeit setzen viele auf das Thema Nachhaltigkeit. Die Herkunft des Weines, gepaart mit sozialer Verantwortung sollten Weinbauern in Zukunft mit wirtschaftlicher Kompetenz kombinieren - so könnte laut Zechmeister das Erfolgsgeheimnis aussehen.

